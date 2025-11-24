Ufficiale

Sassuolo-Pisa, le formazioni: le scelte di Grosso e Gilardino

Oggi alle 19:45Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Pisa, posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Nei neroverdi, Fabio Grosso a sorpresa mette Laurienté in panchina per la seconda gara consecutiva, al suo posto gioca Fadera nel tridente insieme a Berardi e Pinamonti. Negli ospiti, Alberto Gilardino si affida al tandem d'attaco Tramoni-Nzola. 

Di seguito le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Piccinini, Leris, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.