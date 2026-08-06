"Sembrava estorsione!", Giuffredi replica a dg Cagliari sul caso Esposito: "L'ho già denunciato!"

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Sommario: L'agente di Sebastiano Esposito replica duramente alle accuse del dg Melis e rivela un clamoroso retroscena sui colloqui con Giulini.

È durissima la replica di Mario Giuffredi alle dichiarazioni del direttore generale del Cagliari, Stefano Melis, sul caso Sebastiano Esposito. Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il procuratore ha respinto con forza le accuse di presunta estorsione, annunciando di aver già denunciato il dirigente rossoblù per diffamazione aggravata. Giuffredi ha inoltre chiamato in causa il presidente Tommaso Giulini, invitandolo a prendere pubblicamente le distanze dalle parole del proprio direttore generale.

"Giulini mi chiese di fingere un litigio": il retroscena di Giuffredi

Nel corso dell'intervista, Giuffredi ha svelato un retroscena relativo alla trattativa per Esposito: "Il 30 luglio avevo un appuntamento con Giulini, Accardi e Catte e il 29 luglio alle 23.20 il presidente Giulini mi ha chiamato cercando di convincermi che avremmo dovuto far finta di litigare davanti ai due dirigenti perché la sua intenzione era quella di vendere il giocatore a venti milioni e non voleva rinnovare. Voleva creare un teatrino in cui avremmo dovuto fare finta di litigare". L'agente ha poi confermato di aver già avviato un'azione legale contro Melis, ribadendo: "Ho già provveduto a denunciare il signor Melis per diffamazione aggravata e a presentare la messa in mora per un risarcimento danni".