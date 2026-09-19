Roma-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Chivu
Sono state ufficializzate le formazioni di Roma e Inter per il big match dell’Olimpico. Gian Piero Gasperini scioglie i principali dubbi della vigilia: Balerdi vince il ballottaggio con Ndicka al centro della difesa, mentre Koné viene confermato dal primo minuto. In attacco, insieme a Dybala e Malen, c’è Soulé, preferito a Rodrigo Mora.
Inter, Diouf e Curtis Jones titolari
Cristian Chivu risponde con Diouf sulla corsia destra al posto di Luis Henrique. In mezzo al campo spazio a Curtis Jones, Zielinski e Barella, con Sucic inizialmente in panchina. In avanti torna dal primo minuto la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram, con l’argentino nuovamente titolare dopo il turno di riposo osservato nella scorsa giornata.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
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