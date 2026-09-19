Ufficiale Roma-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Chivu

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Oggi alle 17:05 Serie A di Francesco Carbone di Fonti preferite

Roma-Inter, Gasperini e Chivu hanno scelto gli undici titolari: Balerdi vince il ballottaggio con Ndicka, mentre Chivu schiera Diouf e Jones dal 1'.