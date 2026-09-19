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Roma-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Chivu

Roma-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e ChivuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:05Serie A
di Francesco Carbone
Roma-Inter, Gasperini e Chivu hanno scelto gli undici titolari: Balerdi vince il ballottaggio con Ndicka, mentre Chivu schiera Diouf e Jones dal 1'.

Sono state ufficializzate le formazioni di Roma e Inter per il big match dell’Olimpico. Gian Piero Gasperini scioglie i principali dubbi della vigilia: Balerdi vince il ballottaggio con Ndicka al centro della difesa, mentre Koné viene confermato dal primo minuto. In attacco, insieme a Dybala e Malen, c’è Soulé, preferito a Rodrigo Mora.

Inter, Diouf e Curtis Jones titolari

Cristian Chivu risponde con Diouf sulla corsia destra al posto di Luis Henrique. In mezzo al campo spazio a Curtis Jones, Zielinski e Barella, con Sucic inizialmente in panchina. In avanti torna dal primo minuto la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram, con l’argentino nuovamente titolare dopo il turno di riposo osservato nella scorsa giornata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.