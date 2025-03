Ufficiale Serie A, Radu saracinesca: il portiere rumeno è l'MVP di Venezia-Napoli

vedi letture

Ionut Radu, portiere del Venezia, con una prestazione impeccabile ha negato, in particolare nel primo tempo, la vittoria al Napoli nel lunch della 29ª giornata di campionato. Il numero uno rumeno è per la Lega Serie A il migliore in campo e si aggiudica il Panini player di Venezia-Napoli. Di seguito l'annuncio sui social del profilo X della Lega Serie A.