Serie A, rischio mercato a saldo zero per la Lazio e altri tre club
La Lazio potrebbe trovarsi nuovamente a fare i conti con limitazioni sul mercato in vista della prossima sessione estiva. Dopo le difficoltà affrontate nella scorsa stagione, il club biancoceleste sarebbe infatti tra le società finite sotto la lente d'ingrandimento per il rispetto del parametro del costo del lavoro allargato, uno degli indicatori introdotti dalla FIGC nell'ambito dei controlli sulla sostenibilità economico-finanziaria dei club.
Come ricordato da Calcio e Finanza, il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria alla verifica del parametro era fissato allo scorso 1° giugno. Dall'esito dei controlli dipenderà la possibilità per le società interessate di operare liberamente sul mercato.
Mercato a rischio per altri tre club di Serie A
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione non riguarderebbe soltanto la Lazio. Tra i club monitorati figurerebbero anche Monza, Venezia e Sassuolo, accomunati dal rischio di dover rispettare il cosiddetto regime del "saldo zero".
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