Juve, Spalletti frena su Alajbegovic: "E' un giovanotto, deve fare esperienza"

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus"Vincere è un massaggio mentale, si sono fatte bene diverse cose. Di solito ti creano dei dubbi, riuscire a ribaltare una scelta ti fa piacere, bisogna entrarci dentro e rendersi conto di che portata e difficoltà sono. Per me è stata una bella risposta a quanto successo a Reggio Emilia".

Woltemade e Kolo Muani si sono sbloccati.

"Molte cose sono andate nella direzione giusta. Alle volte trasferisce entusiasmo e tranquillità il gol, soprattutto agli attaccanti. Le intenzioni della squadra e il ritmo sono stati ottimi, siamo entrati molto lucidi, frenetici nel senso di non voler gestire le cose che volevano gli avversari, poi non siamo stati intimoriti dalla loro pressione e dai loro attacchi, creandoci gli spazi come in occasione del primo gol. Dopo il 5-0 sembra sia stato tutto facile, ma vi farei vedere la partita contro il Bodo/Glimt, una squadra che ormai tutti conoscono".

Come commenta le prove di Nico Gonzalez e Alajbegovic?

"Il carattere di Nico, la vampata che ha di venirti addosso si tocca con gli occhi, con le mani, con l'umore e con la sensibilità che hai. Ha questa forza da trascinatore, ti costringe a essere seguito, ha fatto due scatti per recuperare che sono evidenti, non puoi assentarti dal 'vengo con te'. Alajbegovic è un ragazzino, un giovanotto sennò si offende, ha bisogno di fare esperienze, oggi l'ho visto più tranquillo, ha fatto scelte di pulizia di gioco e da calciatore di qualità".