Spalletti vuole Kim alla Juve! Moretto: "È un suo pupillo, ma i costi..."

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Kim Minjae è uno dei nomi indicati da Luciano Spalletti per rinforzare la Juventus, oltre a quelli di Lobotka e Anguissa su cui però ADL fa muro

La Juventus è al lavoro sul calciomercato per rinforzare la rosa e il tecnico Luciano Spalletti sta sondando diversi calciatori con cui ha raggiunto l'apice della sua carriera, cioè lo scudetto vinto al Napoli. L'allenatore bianconero ha chiesto Stanislav Lobotka e Zambo Aguissa per il centrocampo - ricevendo un secco no da Aurelio De Laurentiis - ma non solo.

Stando a quanto riportato su YouTube da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, Luciano Spalletti vorrebbe ritrovare anche Kim Minjae. Il difensore sudcoreano era stato un pilastro del Napoli nell'anno del terzo scudetto, per poi partire subito in direzione Bayern Monaco dove però non è riuscito ad imporsi. "Kim è un pupillo di Spalletti", riferisce Moretto, ma "per i costi potrebbe essere una pista poco poco percorribile", aggiunge.