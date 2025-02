Ufficiale Torino-Milan, le formazioni: Elmas e Casadei dal 1', c'è Gimenez

Dopo Parma-Bologna e Venezia-Lazio, il sabato di Serie A prosegue con la sfida tra il Torino di Paolo Vanoli e il Milan guidato da Sergio Conceiçao. I granata arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, che ha interrotto una striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Situazione diversa per il Milan, reduce dall’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, ma lanciatissimo in campionato: i rossoneri hanno vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A e vogliono proseguire la striscia positiva. Per dimenticare le polemiche e la Champions. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen.

Allenatore: Vanoli.

MILAN (4-4-2): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil.

Allenatore: Conceição.