"Derby di domenica? Non vengo", Sarri ha deciso: cosa farà contro la Roma

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Il richiamo del gruppo è stato decisivo: i giocatori hanno chiesto la sua presenza e il tecnico ha deciso di accontentarli

Maurizio Sarri alla fine ci sarà in panchina domenica nel derby contro la Roma. Come riferito dal Cds, l'allenatore della Lazio sarà comunque presente all’appuntamento più sentito della stagione, dopo giorni di riflessioni e tensioni. Alla fine, è stata la squadra a convincerlo a non mancare, in una vigilia carica di significati emotivi e tecnici. Il tecnico biancoceleste, nonostante il malumore iniziale, ha scelto di restare accanto al gruppo, confermando ancora una volta un legame forte con l’ambiente e con i giocatori. In estate aveva già fatto una scelta simile, restando per rispetto dei tifosi e del progetto tecnico, anche quando le condizioni non erano ideali.

Derby Roma-Lazio, Sarri in panchina nonostante le tensioni

Il richiamo del gruppo è stato decisivo: i giocatori hanno chiesto la sua presenza e il tecnico ha deciso di accontentarli, pur senza nascondere il fastidio per la situazione e per la gara prima di lunedì e poi di domenica alle 12. Aveva minacciato di non esserci ma alla fine ci sarà. Il derby contro la Roma diventa così anche una questione di appartenenza, oltre che di campo. Sarri andrà in panchina per la squadra, per lo spogliatoio e per un senso di responsabilità che supera le tensioni recenti. Una scelta che conferma il suo carattere e il legame con il gruppo, in una vigilia che resta comunque delicata con il derby che promette grande intensità ed emozioni forti sugli spalti e campo.