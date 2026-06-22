Traoré torna in Serie A? Dalla Francia sicuri: ecco dove giocherà l'ex azzurro
A volte ritornano. In Francia sono sicuri: Hamed Traore sarà presto un giocatore del Genoa. Il giocatore piace molto al club rossoblù ma per il momento non c'è ancora nulla di chiuso. Certamente l'opportunità di vestire la maglia rossoblù c'è ma adesso resta da vedere se viene trovato l'accordo fra le parti con Daniele De Rossi che, solo allora, può accogliere un nuovo rinforzo per il centrocampo. Reparto che il 30 giugno perderà Jean Onana, che tornerà al Besiktas, oltre ad aver già perso Ruslan Malinovskyi passato al Trabzonspor.
Le esperienze a Empoli e al Sassuolo
Il giocatore ivoriano è arrivato nel nostro paese all'età di 15 anni quando l'Empoli lo prelevò dal Boca Barco. E proprio in azzurro debuttò nel calcio dei più grandi nella stagione 2017-2018 quando collezionò 10 presenze nella squadra che ottenne la promozione dalla B alla A. Dopo 33 presenze e due rei in A sempre con i toscani, l’approdo al Sassuolo dove restò tre stagioni e mezzo realizzando 18 gol in 111 partite giocate.
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