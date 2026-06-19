Traoré può tornare in Serie A: l'ex azzurro è una precisa richiesta di De Rossi

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Ricordate Hamed Junior Traoré? Al Napoli non fece molto, ma ora può tornare in Italia: ci pensa il Genoa di De Rossi.

Hamed Junior Traorè o Jurgen Ekkelenkamp: mister Daniele De Rossi ha chiesto un rinforzo di qualità per alzare ulteriormente l'asticella della mediana del suo Genoa. Dopo aver ripreso Tommaso Baldanzi dalla Roma, il Grifone adesso punta un altro centrocampista di livello e valuta i profili, rispettivamente, dell'ivoriano e dell'olandese.

L'ex azzurro Traoré può tornare in Serie A

Il classe 2000 Hamed Junior Traorè, che ha già giocato in Serie A con Empoli, Sassuolo e Napoli, è in grado di giocare in molti ruoli: mezzala, esterno offensivo e trequartista. Piace per qualità tecniche, capacità di inserimento ed esperienza internazionale, e per lui il Genoa ha già avviato i primi contatti col Bournemouth, club proprietario del suo cartellino. Nell'ultima stagione, vissuta appunto tra le Cherries e il prestito degli ultimi sei mesi al Marsiglia, Traoré ha collezionato 20 presenze con 3 gol e 3 assist.