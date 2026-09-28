Ribaltone Cuesta, il Parma ha scelto il sostituto: c’è l’accordo

Ribaltone Cuesta, il Parma ha scelto il sostituto: c’è l’accordoTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:30Serie A
di Arturo Minervini
Per l'ex attaccante della Nazionale si tratta dunque del ritorno in Serie A

Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il tecnico ha raggiunto l'accordo con il club emiliano ed è atteso in città già nella serata di oggi.

Parma-Gilardino, accordo raggiunto: l'ex tecnico del Pisa sarà il nuovo allenatore

Gilardino è al lavoro per completare la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Pisa, ultimo passaggio burocratico prima di poter iniziare ufficialmente la nuova esperienza sulla panchina gialloblù.

Per l'ex attaccante della Nazionale si tratta dunque del ritorno in Serie A. La sua ultima presenza nel massimo campionato risale al 31 gennaio 2026, quando il Pisa allenato da Gilardino venne sconfitto per 3-1 dal Sassuolo.