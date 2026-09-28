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Frosinone, allarme Raimondo: lascia il ritiro dell'Under 21 per infortunio

Frosinone, allarme Raimondo: lascia il ritiro dell'Under 21 per infortunio
Oggi alle 12:00Serie A
di Arturo Minervini
Ricordiamo che il Frosinone sarà avversario del Napoli il prossimo 10 ottobre.

Brutto notizia in casa Frosinone: si ferma l'attaccante Antonio Raimondo. La notizia arriva dal sito della Figc: "È iniziata la seconda settimana di lavoro per la Nazionale Under 21. Mercoledì 30 settembre gli Azzurrini partiranno alla volta di Yerevan per affrontare, giovedì 1° ottobre (ore 18.30), la sfida contro l'Armenia, penultimo match delle qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di Albania e Serbia.

Frosinone, Raimondo a rischio per il Napoli

Dopo una mattinata di attivazione in palestra, nel pomeriggio (ore 17) la squadra, a eccezione di Antonio Raimondo, tornerà in campo per svolgere la seduta di allenamento: l'attaccante del Frosinone è stato infatti valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro. Ricordiamo che il Frosinone sarà avversario del Napoli il prossimo 10 ottobre.