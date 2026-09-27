Parma, c'è un gran favorito per sostituire Cuesta. Ma prima deve risolvere con un altro club

Il Parma accelera nella ricerca del sostituto di Carlos Cuesta. Alberto Gilardino è in pole: nelle prossime ore è previsto un contatto con Krause.

Il Parma si muove per individuare il nuovo allenatore dopo Carlos Cuesta e il nome in cima alla lista è quello di Alberto Gilardino. L'ex tecnico di Pisa e Genoa è al momento il favorito per raccogliere l'eredità dello spagnolo e nelle prossime ore potrebbe esserci un passaggio decisivo per capire se esistono le condizioni per arrivare rapidamente alla fumata bianca.

Parma-Gilardino, nelle prossime ore il contatto con Krause

È infatti previsto - fa sapere Sky Sport - un contatto diretto tra il presidente del Parma Kyle Krause e Gilardino. Le parti discuteranno del progetto e dei termini di un eventuale accordo: qualora venisse raggiunta l'intesa, l'allenatore procederebbe successivamente alla risoluzione del contratto che lo lega ancora al Pisa. Il Parma prova dunque ad accelerare per affidare quanto prima la squadra al nuovo tecnico, con Gilardino che parte in pole position.