Verona-Cagliari, le formazioni: Giovane-Orban confermati, Gaetano dal 1'
Alle 15 il calcio d'inizio della sfida tra Hellas Verona e Cagliari allo Stadio Bentegodi. I gialloblu sono a caccia della prima vittoria stagionale, vittoria che dall'altra parte i sardi non centrano dal 2-1 al Lecce del 19 settembre. Consueto 3-5-2 per gli scaligeri, ma Paolo Zanetti cambia qualcosa: panchina per Frese e Bernede, tocca a Bradaric in fascia e ad Akpa-Akpro in mediana. Davanti a Montipò in difesa ci sono ancora Unai Nunez, Nelsson e Valentini. Belghali e Frese sulle due fasce, con Serdar, Gagliardini ed Akpa-Akpro in mediana.
Fabio Pisacane si affida a Gaetano e Borrelli davanti, con Folorunsho a supporto. Dietro spazio a Zappa, Ze Pedro e Idrissi. Sulle due fasce Palestra e Obert con Liteta e Prati in mediana. Di seguito le formazioni ufficiali.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra, Liteta, Prati, Obert; Folorunsho; Gaetano, Borrelli
A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Rodriguez, Felici, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo, Esposito
Allenatore: Fabio Pisacane
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro