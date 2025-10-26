Ufficiale Verona-Cagliari, le formazioni: Giovane-Orban confermati, Gaetano dal 1'

vedi letture

Alle 15 il calcio d'inizio della sfida tra Hellas Verona e Cagliari allo Stadio Bentegodi. I gialloblu sono a caccia della prima vittoria stagionale, vittoria che dall'altra parte i sardi non centrano dal 2-1 al Lecce del 19 settembre. Consueto 3-5-2 per gli scaligeri, ma Paolo Zanetti cambia qualcosa: panchina per Frese e Bernede, tocca a Bradaric in fascia e ad Akpa-Akpro in mediana. Davanti a Montipò in difesa ci sono ancora Unai Nunez, Nelsson e Valentini. Belghali e Frese sulle due fasce, con Serdar, Gagliardini ed Akpa-Akpro in mediana.

Fabio Pisacane si affida a Gaetano e Borrelli davanti, con Folorunsho a supporto. Dietro spazio a Zappa, Ze Pedro e Idrissi. Sulle due fasce Palestra e Obert con Liteta e Prati in mediana. Di seguito le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra, Liteta, Prati, Obert; Folorunsho; Gaetano, Borrelli

A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Rodriguez, Felici, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo, Esposito

Allenatore: Fabio Pisacane