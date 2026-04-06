Il Como spreca una grande occasione: solo 0-0 con l'Udinese

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(ANSA) - ROMA, 06 APR - Frena il Como di Cesc Fabregas. Dopo cinque vittorie consecutive i lariani non vanno oltre lo 0-0 in casa dell'Udinese: complice forse anche il primo caldo, la partita che ha inaugurato il turno di Pasquetta non si è giocata a ritmi alti. Il Como resta comunque quarto e guadagna un punto sulla Roma nella corsa alla Champions. L'Udinese che si conferma sempre ostica per le rivali di alta classifica va a quota 40. (ANSA).