Tuttonapoli Quando il Napoli di Spalletti insegnava calcio in Europa: oggi quattro anni dal 6-1 all'Ajax

Il 4 ottobre 2022 il Napoli travolse 6-1 l’Ajax ad Amsterdam: doppietta di Raspadori e gol di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone

Il 4 ottobre 2022 resta una delle date più memorabili della recente storia europea del Napoli. Alla Johan Cruijff Arena, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, la squadra di Luciano Spalletti firmò una prestazione semplicemente dominante, battendo 6-1 l’Ajax in trasferta e mandando un messaggio fortissimo all’Europa.

Ajax-Napoli 1-6: il racconto della partita

La serata comincia in salita, con il vantaggio olandese firmato da Kudus al 9’. Da quel momento, però, il Napoli prende completamente il controllo della partita. Raspadori pareggia al 18’, poi Di Lorenzo completa la rimonta al 33’ e Zielinski firma il 3-1 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa gli azzurri continuano a spingere senza abbassare il ritmo. Raspadori trova subito la doppietta personale al 47’, poi Kvaratskhelia segna il quinto gol al 63’ e Simeone chiude definitivamente i conti all’81’. Nel mezzo arriva anche l’espulsione di Tadic al 73’, ma il dominio del Napoli è già evidente da tempo.

Il Napoli di Spalletti insegnava calcio

Quella in Olanda fu una notte simbolo di quel Napoli: aggressivo, verticale, coraggioso e capace di portare tanti uomini in zona offensiva. La creatura perfetta di Luciano Spalletti non si limitava a gestire il vantaggio, ma continuava a cercare i gol, lo spettacolo, il divertimento, anche a risultato ormai acquisito, mostrando una superiorità netta anche contro squadre abituate ai grandi palcoscenici europei.

Napoli 2022/23, i quarti di Champions restano il miglior risultato della storia

Quella vittoria contribuì a consolidare la consapevolezza di un Napoli che, in quella stagione, avrebbe poi dominato in Serie A - vincendo lo scudetto dopo 33 anni - e vissuto anche il miglior percorso europeo della propria storia in Champions League. Gli azzurri arrivarono infatti fino ai quarti di finale, traguardo che rappresenta ancora oggi il record del club nella competizione. Il 6-1 di Amsterdam resta così una delle immagini più forti di quella squadra: una notte in cui tutto sembrò funzionare alla perfezione e in cui il Napoli offrì una delle prestazioni internazionali più memorabili della propria storia recente