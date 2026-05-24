Tuttonapoli Aurelio De Laurentiis compie 77 anni: il presidente che ha cambiato la storia del Napoli

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Aurelio De Laurentiis compie 77 anni: dall'acquisto del Napoli nel 2004 ai due Scudetti, storia del presidente che ha rifondato il club

77 anni e una storia d'amore con Napoli che ha trasformato un club sull'orlo del baratro in una delle realtà più solide del calcio italiano. Aurelio De Laurentiis, nato il 24 maggio 1949, festeggia oggi il suo compleanno da presidente del Napoli, una carica che ricopre ormai da oltre vent'anni e che ha segnato in modo indelebile le sorti della società partenopea.

Dal fallimento alla rinascita: il 2004 come anno zero

Quando De Laurentiis rilevò il Napoli nel 2004, il club versava in condizioni disperate: fallimento dichiarato, debiti enormi e una tifoseria senza una squadra in Serie A. Il produttore cinematografico decise di ripartire dalla Serie C1, costruendo mattone dopo mattone una società sana dal punto di vista finanziario. In pochi anni il Napoli risalì le categorie fino a tornare in Serie A nel 2007, dando il via a una nuova era che nessuno avrebbe potuto immaginare in quei mesi bui.

Gli anni d'oro: Scudetti, Coppe e notti europee

Sotto la guida di De Laurentiis il Napoli ha vissuto i momenti più esaltanti della sua storia recente. Tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e soprattutto due Scudetti. Il primo, quello del 2023 capitanato da Luciano Spalletti, che ha fatto esplodere una città intera di gioia per la prima volta dopo 33 anni dall'era Maradona. Il secondo appena un anno fa, nel 2025, con Antonio Conte alla guida di un gruppo arrivato al titolo dopo un percorso da cardiopalma. Il club ha inoltre disputato stagioni memorabili in Champions League, diventando una presenza fissa nelle competizioni europee e un brand riconosciuto a livello internazionale.

Un presidente divisivo ma vincente

De Laurentiis ha sempre fatto discutere: il suo stile di gestione deciso, le lunghe trattative, la comunicazione schietta e diretta che spesso ha generato polemiche. Eppure i risultati parlano per lui. Oggi il Napoli è secondo in Serie A, ha conquistato un altro piazzamento Champions, con Antonio Conte in panchina e con una rosa costruita con criteri precisi. A 77 anni, De Laurentiis rimane il dominus assoluto di un club che senza di lui probabilmente non si troverebbe dove è ora, ai vertici del calcio.