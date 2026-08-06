Beukema: "Mi sento bene, punto a rientrare presto! Allegri? Sensazioni positive. Sugli obiettivi..."

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Sam Beukema ha parlato in diretta radio, facendo il punto della situazione: dal suo infortunio ad Allegri, fino agli obiettivi stagionali.

Sam Beukema vede la luce in fondo al tunnel. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore olandese ha fatto il punto sul recupero dall'infortunio, spiegando di essere sempre più vicino al rientro in gruppo. "Sto lavorando bene, anche in palestra e sul campo. Un po' stanco ci sta, questo periodo serve proprio per prepararci bene alla stagione lunga e importante che ci aspetta. Mi sento bene, si vede che stiamo facendo gli step giusti. Speriamo di poter tornare presto con il gruppo e in campo", ha dichiarato il centrale, che ha poi ammesso: "Mi manca tantissimo giocare. Avevo altre aspettative dall'anno scorso, però so che posso dare ancora tantissimo al Napoli, al club e alla gente. Non vedo l'ora di tornare in campo e farmi vedere da tutti".

"Con Allegri posso imparare tanto. Champions? A marzo vogliamo essere ancora dentro"

Nel corso dell'intervista, Beukema ha parlato anche del rapporto con Massimiliano Allegri e delle ambizioni stagionali del Napoli: "Con lui e tutto il nuovo staff ho sensazioni molto positive. Sono diversi il mister dell'anno scorso e Allegri, però secondo me è un grandissimo allenatore. Posso imparare tantissimo da lui e non vedo l'ora di tornare con il gruppo per diventare un giocatore ancora più completo". Sulla Champions League il difensore ha fissato un obiettivo preciso: "È il torneo più grande d'Europa e forse del mondo per un club. A marzo vogliamo essere ancora in Champions League. Daremo il massimo anche in Coppa Italia e in Serie A". Infine un messaggio ai tifosi: "Sentiamo sempre il loro sostegno, anche quando sono lontani. Non vediamo l'ora di rivederli allo stadio", prima di chiudere con l'obiettivo stagionale: "Mi mancano ancora trofei importanti come lo Scudetto. Vogliamo arrivare il più in alto possibile".