Calciomercato Napoli, subito 3 colpi a gennaio: l'annnuncio

Napoli, Allegri aveva avvertito il club in estate: gruppo scarico e a fine ciclo. A gennaio mercato di correzione, almeno tre arrivi e tre partenze

In estate, già a cavallo dei due ritiri, Allegri aveva avvertito il club sulla necessità di immettere nuove energie psicofisiche all’interno di un gruppo piuttosto scarico e probabilmente giunto a fine ciclo. Un allarme lanciato con largo anticipo, quando la stagione doveva ancora entrare nel vivo e c’era il tempo per intervenire. Oggi, a distanza di mesi, quelle previsioni si stanno puntualmente verificando, e il Napoli ne paga le conseguenze sia nei risultati sia nel clima che si respira attorno alla squadra.

Il mercato, un boomerang da riafferrare

Come scrive il Corriere dello Sport, le scelte compiute dalla società sul mercato, legittime ma rischiosissime, sono diventate un boomerang. Il club aveva deciso di muoversi in una direzione diversa rispetto a quella indicata dall’allenatore, e il campo sta presentando il conto. Ora la dirigenza è chiamata a correggere la rotta, perché la sessione invernale non può essere un semplice ritocco ma deve rappresentare un intervento deciso per riportare equilibrio e freschezza in una rosa che mostra evidenti segni di stanchezza.

Gennaio, almeno tre arrivi e altrettante partenze

Il boomerang, dunque, dovrà essere afferrato e rilanciato a gennaio. Il piano prevede l’arrivo di almeno tre pedine, mentre altrettanti giocatori cambieranno aria. Un doppio movimento, in entrata e in uscita, che punta a rinnovare il gruppo senza stravolgerlo e a mettere Allegri nelle condizioni di lavorare con interpreti più adatti alle sue esigenze. Resta da capire quali saranno i nomi coinvolti e se il mercato di riparazione riuscirà a produrre l’effetto sperato, in una stagione che chiede risposte immediate.