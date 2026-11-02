Ufficiale Di Lorenzo e Olivera out col Porto! La nota del club: "Rientrati a Napoli per gli esami"

Brutte notizie per il Napoli dopo la sconfitta contro la Juventus: Di Lorenzo e Olivera tornano in città per gli esami e salteranno il Porto.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Napoli. Nel corso della sfida persa contro la Juventus, gli azzurri hanno dovuto fare i conti con i problemi muscolari accusati da Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera. Il capitano non è rientrato in campo dopo l'intervallo, mentre il terzino uruguaiano è stato costretto ad arrendersi a undici minuti dal 90'. Entrambi hanno adesso lasciato il gruppo e non proseguiranno il viaggio con la squadra verso il Portogallo.

Di Lorenzo e Olivera saltano Porto-Napoli

La conferma è arrivata direttamente dal Napoli attraverso il report ufficiale pubblicato dal club: "Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici". I due difensori faranno dunque ritorno in città per sottoporsi agli esami necessari a stabilire l'entità dei rispettivi problemi muscolari. Di Lorenzo e Olivera salteranno così sicuramente la trasferta di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì. Due assenze pesanti per Massimiliano Allegri, già alle prese con una situazione complicata sul fronte degli indisponibili.