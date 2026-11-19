Milinkovic-Savic: "Col Torino è speciale, ma in campo non ho amici! Meret? Straordinario. Su Allegri e obiettivi..."

Vanja Milinkovic-Savic ha raccontato il momento del Napoli, il rapporto con Allegri e Meret e le sensazioni in vista della sfida da ex contro il Torino.

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club azzurro. Tanti i temi affrontati dall'estremo difensore serbo: dal momento della squadra al rapporto con Massimiliano Allegri e Alex Meret, passando per la sfida contro il Torino, il segreto sui calci di rigore e alcune curiosità sulla sua vita privata. Di seguito l'intervista integrale.

L'inizio di stagione non è stato facilissimo in termini di risultati. Quanta voglia avete di rialzarvi? "La voglia c’è, è sempre la stessa come all’inizio del campionato, quindi ci siamo".

Allegri ha una grande esperienza nella gestione del gruppo, anche nei momenti più particolari. Che cosa sta trasmettendo a te e alla squadra in questo inizio di stagione? "È molto importante rimanere lucidi, quindi anche tranquilli di testa e così possiamo ritrovare risultati".

Come vivi il rapporto con Alex Meret? La competizione interna tra voi è uno stimolo quotidiano? "Come ho detto già mille volte, è un ragazzo straordinario, quindi mi godo lavorare con lui".

Vi trovate bene anche nell'alternanza? "Sì, certo".

Contro la Lazio hai confermato una delle tue qualità, quella del lancio lungo. Abbiamo ancora negli occhi il pallone per Kevin De Bruyne, che ha controllato e poi ha mancato l'occasione sottoporta. È una soluzione che Allegri ti chiede espressamente? "Ognuno ha la qualità sua, quindi viene utilizzata nei migliori modi. Quando c’è la possibilità c’è da utilizzarla".

È qualcosa che provate sistematicamente oppure è più istinto, legato anche al posizionamento dei compagni e alle difese avversarie? "Le cose si provano in allenamento, poi devi trovare il momento giusto anche in partita".

Si riprende a giocare dopo la sosta per le Nazionali. Al Maradona arriva il Torino e il Napoli vuole invertire la tendenza e conquistare i tre punti. Che partita sarà? "Sarà una partita difficile, visti i loro risultati. Però comunque noi dobbiamo essere noi stessi e cercare sempre i tre punti".

Per te sarà una partita speciale, ritrovi il Torino e la maglia granata che hai indossato. Che rapporto hai mantenuto con quell'ambiente? C'è qualche ex compagno che non vedi l'ora di ritrovare? "In campo io non ho amici. Non posso volerli tanto bene, ma in campo ho giocato contro mio fratello e quindi non mi cambiava niente. Sarà sempre una partita particolare per me perché ci ho vissuto e sono stato molto bene a Torino. Non è una partita come le altre, però ho la testa mia sempre pronta per vincere".

C'è qualche ex compagno che non vedi l'ora di rivedere? "Tanto lo sanno loro, ho contatti, quindi lo teniamo per noi".

Il Torino ha giocatori di valore soprattutto nella metà campo offensiva. Uno di questi è Giovanni Simeone, che conosci bene e hai affrontato tante volte. Che tipo di attaccante è? Esiste una tipologia di centravanti che ti mette maggiormente in difficoltà? "Ci sono tanti tipi di attaccanti, ognuno ha la qualità sua, quindi può metterti in difficoltà sempre. Il Torino ovviamente ce li ha quegli attaccanti, quindi vedremo in questi giorni come farla più semplice per noi".

Sei uno dei portieri più imponenti del nostro campionato, ma riesci anche a giocare il pallone come pochi. Ti piace come si è evoluto il ruolo del portiere? "Io ringrazio Neuer perché secondo me è stato lui quello che ha fatto vedere che il portiere lo puoi utilizzare come un giocatore in più, che dà una mano alla squadra anche nella costruzione. Quindi sì, sono molto contento".

Quando stacchi dal calcio e dagli allenamenti, preferisci stare a casa, uscire o scoprire Napoli? Ti dedichi a qualche hobby? C'è qualcosa che i tifosi ancora non conoscono di te? "Sicuramente c’è, siccome io la mia vita privata la tengo privata per me e non penso che devo fare entrare la gente nella mia vita privata. Mi godo il tempo in compagnia bella, che ogni tanto faccio vedere pure su Instagram, che sono il mio gatto e il mio cane. Mi godo la compagnia loro".

Il Napoli ha ambizioni importanti e una tifoseria che sogna in grande. Qual è l'obiettivo personale che ti sei prefissato da qui alla fine della stagione e quale quello del gruppo? "Io ho sempre detto, per come sono fatto io, andavo sempre partita per partita e bisogna vincere sempre la prossima. Guardare troppo in lontano non mi piace, non mi è mai piaciuto, non mi trovo comodo. Quindi io cerco sempre di vincere la prossima e poi vediamo dove arriveremo".

Come nasce il tuo look con la barba lunga? "Come nasce? Sai che non ho idea, a volte era solo quello che non avevo voglia di andare dal barbiere, tutto là".

Abbiamo visto anche tua nipote con le stelline. È utile anche in famiglia in questo caso? "Quando la nipote decide di fare una cosa, zio la fa e basta".

Sei uno dei migliori, per me il miglior pararigore in questo momento della Serie A. Qual è il tuo segreto? "Giulio, non te lo dico il segreto, se no non è più un segreto, tutto là".

Ovviamente c'è una preparazione e non è qualcosa di casuale. Studiate sempre gli avversari? "Certo, ti prepari, ma come per tutte le partite ti prepari per più cose possibili che possono accadere in partita, quindi anche il rigore è un aspetto".