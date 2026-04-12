Live Parma, Cuesta in conferenza: "Ci hanno detto che non era rigore, ecco cosa mi dispiace"

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Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Parma Carlos Cuesta interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Ennio Tardini per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.16 - Inizia la confrenza stampa.

C’è rammarico per il rigore non concesso e per il risultato?

"Non ho rivisto l'immagine, ma ci hanno detto che non era rigore secondo regolamento, quindi non entro in questo. Quello che dispiace è che tutto quello che ci ha dato lo stadio e tutto quello che hanno lasciato i ragazzi in campo, a livello di sacrificio, corsa, intensità e voglia, non è stato trasformato in tre punti. Posso solo dire grazie ai ragazzi per quello che fanno ogni giorno e ai tifosi per il sostegno, perché ci hanno fatto fare un metro in più e arrivare mezzo secondo prima."

Perché la scelta di sostituire Elfege senza inserire una seconda punta?

"Efege era molto stanco, come tanti giocatori nel secondo tempo, e ha chiesto il cambio. In quel momento sentivamo il bisogno di avere più aiuto sulla sinistra con Sorensen e di inserire un giocatore capace di attaccare la profondità, inserirsi da dietro e vincere seconde palle. Strefezza davanti poteva darci un po' di pausa e permettere agli altri di arrivare di più dalla seconda linea."

Di cosa è più orgoglioso dopo questa prestazione?

"Il sacrificio, il carattere e la volontà dei ragazzi di dare tutto e rappresentare il Parma con orgoglio ogni minuto. Mi rende felice anche la connessione con i tifosi, che sono fondamentali per noi. La squadra prova sempre a esprimersi al massimo, al di là della classifica, anche se sappiamo di dover migliorare ancora molto. A volte affrontiamo avversari di altissimo livello che ci costringono a difendere di più e più bassi, ma la capacità di fare ciò che è giusto nel momento giusto è un valore molto importante."

Come valuta le prestazioni di Elfege e Mikolajewski?

"Gli abbiamo chiesto di essere loro stessi. Elfege ha caratteristiche diverse da Pellegrino e abbiamo provato a sfruttarle. È un ragazzo che si è fatto voler bene dal primo giorno, ha lavorato tanto, ha cercato di imparare subito la lingua e adattarsi. Ha mostrato fame e mentalità, e quando hai questo atteggiamento sei più pronto quando arriva l’opportunità. Anche Mikolajewski ha una mentalità simile, con fame e agonismo: è entrato e ha aiutato la squadra dalla prima azione."

Manca qualcosa nelle ripartenze offensive?

"Il sacrificio e la concentrazione sono stati incredibili, ma l'organizzazione non è perfetta se subiamo gol e se commettiamo errori. Sappiamo che affrontando avversari di alto livello è difficile. L'altezza del blocco difensivo a volte non aiuta ad avere riferimenti davanti e dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori, più portati al palleggio che alla corsa. Cerchiamo quindi di sfruttare quei momenti per giocare più manovrato e poi attaccare un blocco organizzato, ma sappiamo che possiamo migliorare anche nelle ripartenze."

17.24 - Termina la conferenza stampa.