Live Spinazzola in conferenza: "Bravi a soffrire e difendere! Cacciamani mi è piaciuto tanto..."

Leonardo Spinazzola difende Noa Lang dalle critiche, parla dell'infortunio di Antonio Vergara e del ritorno in campo contro il Torino

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, soffermandosi sull'importanza dei tre punti e sulle proprie condizioni fisiche dopo il rientro dall'infortunio. Il calciatore azzurro ha parlato anche della prossima sfida di Champions League contro il Manchester City, dedicando un pensiero ad Antonio Vergara, uscito per infortunio, e difendendo Noa Lang dalle critiche dei tifosi.

Quanto era importante questa vittoria contro il Torino?

"Partita molto importante, in campionato dobbiamo risalire. Nel primo tempo potevamo fare gol, così da fare un altro tipo di partita. Però nel secondo tempo siamo stati bravi, abbiamo sofferto ma riprendevamo subito posizione con i centrocampisti e gli attaccanti. Abbiamo difeso bene, siamo stati pazienti sapendo che potevamo fare gol e vincere la partita".

Come stai dopo l'infortunio? Ora arriva il City...

"Io mi sono sentito abbastanza a mio agio, mi sono allenato molto bene in queste quattro settimane. In spogliatoio quando si vince si sta sempre meglio, quando si perde un po' di malumore c'è. Giusto che sia così. A Manchester ci aspetta una bellissima partita contro una squadra fortissima, in uno stadio stupendo. Andiamo lì per giocarcela".

Come giudichi la tua prestazione?

"Ho visto Cacciamani, che mi è piaciuto veramente tanto dal vivo. Dalla mia parte avevo due esterni di gamba. È stata una buona partita, io mi sentivo veramente bene, anche nel lungo. Sono felice".

Hai detto qualcosa a Vergara per l'infortunio e a Lang per il discorso con i tifosi?

"Con Antonio speriamo che sia meno grave possibile. L'ho rincuorato, so quanto ci stia male, anche perché sulla mia pelle ne ho provate abbastanza. Con Noa penso che abbia sempre dato una grossa mano, non si è mai tirato indietro. Lo vedo che fa uno sforzo molto superiore a quello fatto in passato, adesso fa il quinto praticamente. Anche questo lo dobbiamo riconoscere. È anche difficile sentire dei fischi, non siamo tutti uguali... Dobbiamo riconoscere quello che sta facendo Noa, si sta impegnando tantissimo. Noi lo riconosciamo dentro lo spogliatoio".