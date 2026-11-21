Live Torino, Abate in conferenza: "Subito gol troppo facilmente. Il Napoli cambiava il pressing..."

Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa allo Stadio Diego Armando Maradona dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli. Il tecnico granata ha analizzato l'azione del gol decisivo di Scott McTominay e le scelte tattiche adottate durante la partita, soffermandosi anche sul proprio legame con la città partenopea e con Massimiliano Allegri.

Sul gol subito

"Il gol l'abbiamo preso da calcio d'angolo... Calcio d'angolo per il Napoli, abbiamo provato a ripartire noi ma poi abbiamo perso palla troppo facilmente per la nostra qualità. Perdendo palla, c'è stata la transizione negativa dove potevamo chiuderci meglio. Invece è passata la palla per McTominay che, con stop e tiro, sappiamo che qualità ha".

Perché ha invertito le mezzali a un certo punto?

"Perché cambiava la pressione del Napoli. Nel primo tempo usciva un braccetto sulla nostra mezzala, poi dopo 20 minuti usciva un altro braccetto. Così ho invertito le mezzali per andare a giocare con il doppio mediano. Poi ho allargato Simeone sul braccetto di destra e nel secondo tempo abbiamo ricambiato. È stato un po' a scacchi".

Il legame con Napoli e Allegri

"Ho incontrato Allegri, a cui sono molto legato. Incontrarlo a questi livelli non è mai banale. Qui ho iniziato la mia carriera da calciatore, sapete benissimo che avevo un nonno con 24 abbonamenti del Napoli, mi ha trasmesso quella passione. È uno stadio che regala sempre emozioni forti. È sempre bello ritornarci".

Le condizioni di Biraghi e la situazione di Rodriguez

"Biraghi ha avuto un affaticamento al flessore, mentre su Rodriguez è una questione su cui non ho potere decisionale".