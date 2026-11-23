Live Allegri in conferenza: "Partita meravigliosa, ma perdere non cambia nulla! Su De Bruyne e il mercato..."

Massimiliano Allegri presenta Manchester City-Napoli in Champions League, parla degli infortuni, del futuro di Kevin De Bruyne e degli obiettivi azzurri

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, interverrà in conferenza per rispondere alle domande della stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City, valida per la quinta giornata della league phase di Champions League. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.net.

19.00 - La conferenza stampa era programmata alle ore 19, ma subirà un ritardo significativo. L'aereo Napoli non è ancora atterrato.

19.23 - Il Napoli è appena arrivato in città, servirà quindi attendere ancora prima del possibile inizio della conferenza.

20.05 - Cresce l'attesa per le parole di Massimiliano Allegri e di Kevin De Bruyne. L'inizio della conferenza stampa è stato posticipato poiché l'aereo della squadra azzurra è atterrato solo alle 18:17 locali (19:17) italiane, ma ormai non manca molto.

20.15 - Inizia la conferenza stampa.

Maresca ha detto che in Italia siamo abituati a piangere: "Ho detto solo che non sarà decisiva perché, matematicamente, anche in caso di vittoria domani non basterebbero sei punti per qualificarsi. Quindi credo solo all'ultima giornata conquisteremo la qualificazione, è una questione numerica, sicuramente servono almeno tre vittorie per la matematica".

Che partita si annuncia? "Sappiamo delle difficoltà, perché giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, nonostante dopo 10 anni di vittorie di Premier e una Champions abbiano cambiato tanti giocatori, hanno un gruppo nuovo. Però hanno delle qualità straordinarie, è sempre una partita di Champions contro una squadra che è tra le favorite per vincerla. Come sempre, ci vorrà ottima tecnica quando avremo la palla e quando non ce l'avremo dovremo fare il meglio possibile per creare le condizioni per contrattaccare il Manchester".

Arriva con una panchina abbastanza corta, come ha visto la squadra negli allenamenti? Come ha visto Lang e Anguissa? "Abbiamo dei giocatori che stanno recuperando, Di Lorenzo e Badiashile sicuramente saranno disponibili per il Lecce, Favasuli e Marianucci non sono in lista, abbiamo perso Meret e Vergara... ma questo fa parte del gioco. Ho visto i numeri degli infortuni in giro per l'Europa, tante squadre hanno tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù, sapendo che ci vorrà ancora più predisposizione a fare una partita di squadra. Poi da mercoledì dovremo preparare la partita di campionato, dove siamo indietro perché potevamo avere qualche punto in più. Lang e Anguissa? Li ho visti stamattina, ho visto tutti, dopo la partita di sabato abbiamo fatto recupero domenica. Sicuramente domani la squadra farà una buona partita, poi ci vuole anche un pizzico di fortuna".

Stamattina ha riunito la squadra prima della rifinitura: cosa si dice prima di una partita così? "Queste grandi partite si preparano da sole a livello di motivazione, altrimenti vuol dire non aver capito dove siamo a giocare. Detto questo, ci sono le difficoltà oggettive di una squadra che ha grande tecnica e fisicità, e noi dobbiamo giocare bene tecnicamente in queste partite dove ci sono ancora più spazi. Quando non avremo la palla bisogna fare una difesa di squadra, cercando di stare sempre dentro la partita, non commettere gli errori commessi a Porto dove ci siamo un po' sfaldati per provare a recuperare la partita".

La affascinerebbe una panchina all'estero? "Mi ha sempre affascinato, poi le scelte che ho fatto sono state diverse e non ho nessun rimpianto. Anzi, sono molto felice, perché sono stato fortunato: in Italia ho allenato club molto importanti, Juventus, Milan e Napoli. E non scordiamo il Cagliari da dove sono partito. Poi venire a giocare in questi stadi è sempre bello, ti confronti con squadre di alto livello: facciamo questo lavoro per giocare questo tipo di partite e per dimostrare di essere bravi e di essere i migliori. Per questo è bello. Domani sarà una bellissima partita. L'obiettivo chiaro è passare il turno, indipendentemente da domani: è normale che fare risultato domani sarebbe meraviglioso, soprattutto dopo la vittoria in casa con il Torino. Ma allo stesso tempo, in caso di una sconfitta non si pregiudicherebbe niente".

Teme di perdere De Bruyne a gennaio? Ha ricevuto rassicurazioni? "Kevin l'ha detto anche lui. Non ci ho parlato perché siamo in piena fase di stagione, entrerà anche la Coppa Italia il 16 dicembre. Una volta che entreremo nella sosta di Natale, il 21 dicembre, la società farà le sue valutazioni. Così come le sta facendo per sistemare la rosa. Poi dipenderà anche dalla volontà di alcuni giocatori, se vorranno rimanere o andare via. Però ora bisogna essere concentrati all'obiettivo: il 20 dicembre".

Quanto conta la spinta della Champions e giocare bene questo tipo di partite? "Conta tanto. Oltre che giocare bene conterebbe il risultato, perché a Oporto per 70 minuti abbiamo fatto una buona partita, poi abbiamo concesso due gol troppo facilmente. Domani sarà molto più complicata, perché il livello della squadra è molto più alto rispetto alle altre che abbiamo incontrato, tranne l'Arsenal. Quindi dobbiamo avere l'obiettivo del risultato attraverso una prestazione che va fatta con la palla e senza la palla. Una volta finita la partita domani penseremo poi al Bruges tra 15 giorni, ma prima avremo Sassuolo e Lecce dove dobbiamo sistemare il campionato. Ora pensiamo alla Champions e a questa meravigliosa partita da vivere".

20.35 - Termina la conferenza stampa.