Live Man City, Maresca in conferenza: "Il Napoli si è difeso benissimo, difficile trovare spazi con 11 giocatori al limite dell'area”

Enzo Maresca analizza il pareggio contro il Napoli, riconoscendo i meriti della squadra di Allegri.

Al termine del match valido per la quinta giornata della Phase League di Champions League contro il Napoli, il tecnico del Manchester City Enzo Maresca interverrà nella sala conferenze dall'Etihad Stadium per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Il risultato e le occasioni sprecate

“Abbiamo cercato i tre punti, ma abbiamo detto molto spesso che quando non si riesce a vincere è importante non perdere. Prendiamo il punto, abbiamo 10 punti in cinque partite, un buon risultato a conti fatti e si va avanti. È quello che avevamo detto nell'ultima conferenza stampa. Ancora una volta, senza possesso palla, mi ricordo un calcio d'angolo loro nel primo tempo e i due gol che hanno segnato. Il problema è che in questo momento gli avversari sono molto cinici, efficaci davanti alla porta, invece noi no. Noi abbiamo creato tante occasioni, però in questo momento è così, c'è poco da fare, bisogna accettare il punto, prendere il punto e andare avanti”.

Che impatto ha questo momento sulla fiducia dei giocatori?

“In questo momento è un po' così, nelle prime dieci partite siamo sempre stati noi a segnare il primo gol, invece adesso sta succedendo il contrario, segnano prima gli avversari e dobbiamo evitare questo. Ma non credo che questo abbia un impatto sulla fiducia dei giocatori. Devi correre un po' di più, devi fare tutto in fretta e furia quando sei in svantaggio. Anche stasera abbiamo lottato fino alla fine, ma bisogna alzare l'asticella. Non subire questi gol. Ancora una volta stasera, con il possesso, basta vedere le statistiche e le cifre che sono a nostro favore. C'è questo squilibrio tra le occasioni create e i gol segnati”.

La condizione della squadra e le scelte a centrocampo

“Qualcuno ha detto che mancava l'energia, anche Rayan Cherki lo ha detto. Noi invece oggi siamo stati molto aggressivi, abbiamo fatto un pressing molto alto, senza possesso palla abbiamo giocato molto bene. I due terzini stasera hanno giocato quasi in una posizione centrale, ma stasera abbiamo iniziato con Ait-Nouri, Elliot ed Enzo a centrocampo per vedere un attimino se si poteva trovare un buon equilibrio. Matheus e Nico hanno giocato bene anche loro, quindi è un'altra soluzione per noi. Volevamo fare qualche cambio, volevamo essere più fisici a centrocampo per contrastare il loro centrocampo con Elliot ed Enzo”.

Il gol di Cherki

“Ottimo gol, sono contento per lui, ha giocato bene anche il primo tempo. Sappiamo che lui gioca bene soprattutto quando è in una posizione centrale”.

Si aspettava un Napoli così difensivo?

“Noi ci aspettavamo il Napoli con un blocco basso, in attesa, come è stata la gara. Comunque è sempre difficile cercare di trovare spazi e soluzioni perché alla fine non ce ne sono. Quello che dovevamo evitare di fare era concedere i gol che abbiamo purtroppo concesso, che sono entrambi evitabili. Per quanto riguarda i cori a Gigio, sinceramente ero nella gara e non ci ho fatto nemmeno caso”.

Le difficoltà nell'attaccare il Napoli

“Come ho appena detto, era difficile cercare di attaccarli perché erano quasi sempre undici giocatori al limite dell'area, quindi era difficile trovare spazi. Dobbiamo sicuramente concretizzare meglio le occasioni che abbiamo avuto e cercare di evitare le occasioni che abbiamo concesso, che alla fine credo siano state le due occasioni dei gol e il colpo di testa. Poi non abbiamo concesso più nulla. C'è rammarico per non aver vinto, ma quando non si ha la possibilità di vincere è importante anche non perdere, quindi ci prendiamo il punto e andiamo avanti”.

I meriti del Napoli e il momento del Manchester City

“Mi risultano tre le partite in cui non vinciamo e non cinque. I meriti del Napoli sicuramente sono importanti perché è venuto qua, si è difeso benissimo e ha concretizzato le occasioni che ha avuto. Come ho appena detto, noi difensivamente abbiamo concesso i due gol e poco di più e offensivamente abbiamo fatto abbastanza. Dovevamo concretizzare un po' di più, però meriti al Napoli sicuramente”.

Il giudizio sulla prestazione degli azzurri

“Penso di sì, perché hanno fatto una buona gara”.