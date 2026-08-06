Zeballos, il Celta vuole soffiarlo al Napoli! Dalla Spagna: "Si punta a chiudere subito!"

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Ultime calciomercato Zeballos, inserimento del Celta Vigo determinato a chiudere

Zeballos è l'eletto, titola il quotidiano spagnolo Diario As per raccontare dell'assalto del Celta Vigo al talento argentino del Boca Juniors, da tempo nel mirino del Napoli che ha un accordo col giocatore da mesi ma attende prima delle ulteriori partenze per poi chiudere l'operazione. Secondo il quotidiano spagnolo, il prescelto è definitivamente Exequiel Zeballos e le trattative viaggiano con insistenza con il giocatore e, soprattutto, con il Boca Juniors, che punta a circa 6 milioni di euro per il calciatore, il cui contratto scade tra soli quattro mesi.

Zeballos, il Celta Vigo prova a soffiarlo al Napoli

Nella corsa al 'changuito', soprannome con cui è conosciuto in Argentina, c'è però da tempo anche il Napoli, sottolineano gli spagnoli. Ironia della sorte il Celta affronterà proprio il Napoli sabato nella loro ultima amichevole prima del campionato. A Vigo - si legge - sanno che l'operazione non è facile, ma c'è sempre più ottimismo per chiudere quella che per il club sarebbe la firma stellare dell'estate. In questo senso i prossimi giorni saranno fondamentali: il Celta Vigo vuole chiudere adesso per il talento argentino, frenato dagli infortuni negli ultimi anni.