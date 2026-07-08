Napoli Basket, Repesa dopo il sorteggio dei gironi di EuroCup: "Competeremo con tutti"

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Jasmin Repesa commenta così il sorteggio dei gironi di EuroCup. Napoli Basket all'esordio nella seconda competizione europea.

Si è tenuto questa mattina, presso la sede dell’ECA a Barcellona, il sorteggio dei gironi della Regular Season della BKT Eurocup. Il Napoli Basketball, nuovamente in Europa dopo 20 anni, è stato inserito nel gruppo C. Nel girone degli azzurri ci saranno i francesi, campioni in carica, del Cosea JL Bourg-En-Bresse,i turchi del Tofas Bursa, i Montenegrini del Buducnost Voli Podgorica, la Dolomiti Energia Trentino, i lituani del Neptunas Klaipeda, i tedeschi dei Niners Chemnitz ed i polacchi dello Slask Wroklav. Le squadre si affronteranno in un girone di andata e ritorno, con 14 partite da disputare, al termine delle quali, le prime quattro di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, in formula playoff al meglio delle tre partite. La prima giornata della BKT EuroCup è in programma il 29-30 Settembre 2026. Il calendario definitivo delle partite del girone sarà reso noto nei prossimi giorni.

Dichiarazione di Coach Jasmin Repesa

"Giocheremo con squadre che hanno più esperienza europea rispetto a noi. Sono tutte formazioni molto competitive. Ora dobbiamo vedere come riusciremo a finire il nostro roster, poi ci sarà la preparazione e la preseason, che sarà fondamentale per partire bene. Abbiamo rispetto per tutti, ma non dobbiamo sottovalutarci. Vogliamo competere con tutti.”