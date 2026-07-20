Ufficiale Napoli Basket, partita la campagna abbonamenti: info, prezzi e dettagli

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Cominciata oggi la campagna abbonamenti per seguire il Napoli Basketball nella stagione che verrà: ecco tutti i dettagli.

Parte ufficialmente oggi, lunedì 20 luglio alle ore 12:00, la Campagna Abbonamenti del Napoli Basketball per la stagione sportiva 2026/27, intitolata "DNA – Born in Naples, Back in Europe". Un claim che esprime il profondo legame tra il Club, la città e i suoi tifosi, accompagnando una stagione che vedrà il Napoli Basketball protagonista sia nel campionato di Serie A sia in BKT EuroCup. Gli abbonamenti saranno acquistabili online attraverso il sito ufficiale napolibasketball.com e sulla piattaforma Vivaticket.

La Campagna Abbonamenti si articolerà in tre distinte fasi. La Fase 1, in programma da oggi, 20 luglio, fino a domenica 26 luglio, sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno esercitare il diritto di prelazione rinnovando il proprio posto. Il rinnovo potrà essere effettuato online, inserendo il codice di riferimento Vivaticket, oppure presso la sede del Napoli Basketball, in Viale Gramsci 15, nelle giornate di martedì 21 e venerdì 24 luglio, dalle ore 11:00 alle ore 19:00. In questa fase sarà possibile sottoscrivere esclusivamente l'abbonamento DNA FULL, comprensivo delle 15 gare casalinghe del campionato di Serie A e delle 7 partite casalinghe di BKT EuroCup.

Da martedì 28 luglio a domenica 2 agosto si svolgerà la Fase 2, anch'essa dedicata agli abbonati della stagione 2025/26. In questo periodo sarà ancora possibile esercitare il diritto di prelazione, rinnovando il proprio abbonamento online oppure presso la sede del Club nelle giornate di mercoledì 29 e venerdì 31 luglio, dalle ore 11:00 alle ore 19:00. In questa finestra sarà disponibile l'abbonamento DNA ITALY, valido per assistere alle 15 partite casalinghe del campionato di Serie A. Con la conclusione della Fase 2, prevista il 2 agosto, terminerà anche il periodo di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2025/26 e la possibilità di usufruire delle relative condizioni economiche dedicate.

A partire da martedì 4 agosto prenderà il via la vendita libera, aperta a tutti coloro che desidereranno sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2026/27. Da questa data saranno disponibili tutte le formule di abbonamento, compresi DNA EUROPE, che consentirà l'accesso alle 7 gare casalinghe di BKT EuroCup, e DNA PLUS, la proposta più completa, che comprenderà tutte le partite casalinghe di Serie A ed BKT EuroCup e offrirà numerosi vantaggi esclusivi, tra cui sconti, agevolazioni e bonus dedicati.

Tra le principali novità introdotte per la stagione 2026/27 figurano la possibilità di usufruire del servizio di rivendita del posto e del cambio nominativo dell'abbonamento, entrambe le operazioni gestibili direttamente attraverso la piattaforma Vivaticket. Gli abbonati potranno inoltre accedere a una tariffa agevolata per la sottoscrizione di LBA TV, che consentirà di seguire tutte le gare del campionato di Serie A, la Supercoppa, la Final Eight di Coppa Italia e l'intera fase dei Playoff, Finals comprese. Tutti i possessori di un abbonamento, in base alla formula scelta, avranno inoltre diritto di prelazione per l'acquisto dei biglietti in occasione di eventuali gare dei Playoff di Serie A e di BKT EuroCup.

Anche per la stagione 2026/27 sarà confermata la tariffa Ridotto, riservata alle categorie Under 25 e Over 65. I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente, senza diritto al posto a sedere. Saranno inoltre confermate le tariffe Invalidi e Family, sottoscrivibili esclusivamente durante le giornate di vendita presso la sede del Club. Inoltre tutti gli abbonati alla stagione 2025/26 che vogliono effettuare il cambio posto, potranno farlo esclusivamente nelle giornate in presenza.

Di seguito i prezzi della Fase 1 – DNA FULL (Serie A + BKT EuroCup), riservata agli abbonati della stagione 2025/26:

Tribuna Centrale Terracina e Argento: €650 | Ridotto €550

Tribuna Laterale Terracina e Argento: €510 | Ridotto €410

Curva Est e Ovest: €360 | Ridotto €280

Gradinata Terracina e Argento: €250 | Ridotto €200

Per consultare il dettaglio completo delle fasi di vendita, delle tipologie di abbonamento, dei prezzi e di tutte le condizioni previste dalla Campagna Abbonamenti 2026/27 sarà possibile scaricare il PDF informativo disponibile sul sito ufficiale napolibasketball.com o al link http://bit.ly/4wolxoU oppure contattare l'Ufficio Biglietteria scrivendo all'indirizzo biglietteria@napolibasketball.com.