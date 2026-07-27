Napoli Basket sogna in grande: nel mirino il miglior realizzatore dell'ultima Serie A
Napoli Basket lavora su più fronti: mercato, impianto, squadra femminile e progetto polisportiva per crescere dentro e fuori dal campo.
Il Napoli Basket guarda al futuro con ambizione. Il ritorno in EuroCup dopo vent'anni ha spinto la proprietà ad aumentare gli investimenti. Dopo l'arrivo del playmaker americano Jeff Dowtin, il Napoli Basket continua a seguire con interesse Jahmi'us Ramsey, miglior realizzatore dell'ultimo campionato con Trieste.
Napoli Basket, la campagna abbonamenti
Parallelamente prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione, mentre il club amplia i propri orizzonti anche con la nascita della Napoli Women Basketball, ammessa in Serie A2. Nei piani di Rizzetta c'è inoltre la creazione di una vera e propria polisportiva, con partnership ormai vicine con realtà cittadine di pallanuoto, volley e rugby.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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