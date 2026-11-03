Radio TN Basket, l'ex Napoli De Nicolao: "Che emozione tornare, qui è come casa"

Ritorno speciale al PalaBarbuto per Giovanni De Nicolao, ex capitano del Napoli Basket e oggi alla Reyer Venezia. Intervenuto in collegamento a Tuttonapoli Basket, sulle frequenze di Radio Tuttonapoli, il playmaker ha raccontato le emozioni di una serata particolare: “È meraviglioso tornare a Napoli. È casa”.

Sulla partita ha spiegato il piano tattico veneziano: “Abbiamo cercato di limitare Downtin con la difesa di Parks e, nel primo tempo, ha funzionato”. Poi ha riconosciuto i meriti degli avversari: “Napoli è una squadra fantastica, profondissima e dalla grande mentalità, che nel secondo tempo ci ha dominato”.

De Nicolao è tornato anche sulla stagione di due anni fa, quando dopo undici sconfitte decise di parlare ai ragazzi della curva: “Ho promesso loro di non mollare di un centimetro”. Ha poi aggiunto di essere felice che la piazza gli riconosca questo senso di identità e appartenenza.