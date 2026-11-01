Napoli Basket show, travolta anche Venezia! Decima vittoria stagionale e aggancio in vetta

Napoli Basketball travolgente: Venezia battuta 99-81, quinta vittoria in Serie A. Ramsey protagonista con 28 punti.

Il Napoli Basket di Jasmin Repesa continua a stupire e conquista un'altra vittoria spettacolare, travolgendo l'Umana Reyer Venezia per 99-81 all'Alcott Arena. Per gli azzurri si tratta del decimo successo nelle undici partite ufficiali disputate in stagione, il quinto nelle prime sei giornate di Serie A. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 19-16, i partenopei prendono progressivamente il controllo della gara grazie soprattutto a Guglielmo Caruso, autore di 15 punti già all'intervallo, con Napoli avanti 44-38.

Napoli Basketball-Venezia 99-81, Ramsey trascinatore con 28 punti: azzurri fino al +30

La svolta arriva nel terzo quarto, quando Napoli piazza subito un parziale di 5-0 firmato Leonardo Totè e Leonardo Faggian, allungando fino al +21. La Reyer prova a reagire, ma gli azzurri chiudono il periodo sul 74-58 e dilagano negli ultimi dieci minuti, toccando addirittura il +30. Protagonista assoluto Jahmi'us Ramsey con 28 punti, 4/6 da tre e 33 di valutazione, seguito da Caruso (17 punti, 7/7 da due) e Jack White (14), autore anche di una spettacolare schiacciata in tap-in. A Venezia non bastano i 15 punti di Glynn Watson e i 14 di Amedeo Tessitori. Con la quinta vittoria su sei partite in campionato, gli azzurri agganciano in vetta a 10 punti Treviso e Bologna (la Virtus ha una partita in meno).