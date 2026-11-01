Napoli Basket show! Repesa: “Vittoria meritata, ma una cosa non deve più succedere”

Il Napoli Basketball travolge Venezia 99-81 con 28 punti di Ramsey. Coach Repesa esalta la squadra ma critica il finale.

Splendida vittoria del Napoli Basketball, che supera la Reyer Venezia per 99-81 nella sfida valida per la sesta giornata di campionato, disputata all'Alcott Arena. La formazione allenata da Jasmin Repesa, priva di Brown a causa di un risentimento muscolare, conquista un successo convincente grazie soprattutto a un secondo tempo di grande intensità, durante il quale arriva a toccare anche i 30 punti di vantaggio. Protagonista assoluto dell'incontro Ramsey, miglior realizzatore con 28 punti, mentre chiudono in doppia cifra anche Caruso, White e Dowtin Jr.. Un'affermazione importante per gli azzurri, capaci di imporre il proprio ritmo dopo una prima parte di gara più equilibrata, soprattutto a causa delle difficoltà incontrate a rimbalzo difensivo.

Repesa: “Abbiamo vinto con pieno merito, ma non possiamo chiudere così le partite”

Al termine della sfida, coach Jasmin Repesa ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando la capacità dei giocatori di recuperare energie dopo gli impegni europei e di cambiare marcia nella seconda metà dell'incontro. Non è mancato, però, un richiamo per il calo di concentrazione registrato negli ultimi minuti, nonostante l'ampio margine di vantaggio. “Si sono affrontate due squadre reduci da viaggi impegnativi in Europa. Ero molto curioso di vedere come saremmo riusciti a recuperare. È stato importante riuscire ad avere energia da ogni giocatore. A inizio partita abbiamo avuto problemi a rimbalzo difensivo, per questo Venezia è rimasta in gara. Nel terzo quarto, quando abbiamo cominciato a difendere duro, riuscendo a correre, loro non sono riusciti a pareggiare la nostra intensità. Mi dispiace per gli ultimi minuti, non mi interessava lo scarto finale, ma le squadre intelligenti non possono finire le partite in questo modo. Non ho chiamato time-out perché volevo vedere come reagivano i giocatori. È una cosa su cui dobbiamo lavorare, non deve succedere ancora. Abbiamo vinto con pieno merito, giocando una bella partita. Ringrazio il nostro popolo, vorrei vedere il palazzetto pieno in ogni partita”.