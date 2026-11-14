Addio De Bruyne? Pedullà: "Rapporto con Allegri non dei migliori! Ma il problema è il gioco"

Alfredo Pedullà analizza la situazione di Kevin De Bruyne al Napoli: rapporti complicati con gli allenatori, ma il vero problema è un altro.

L'avventura di Kevin De Bruyne al Napoli non è mai stata semplice. A sostenerlo è il giornalista Alfredo Pedullà, che sul proprio canale YouTube ha analizzato le difficoltà incontrate dal centrocampista belga fin dal suo arrivo in azzurro, soffermandosi anche sui rapporti con Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Pedullà: "De Bruyne non è il principale problema del Napoli"

"La permanenza e l'avventura di De Bruyne a Napoli è stata sempre in salita, da quando è stato preso fino ad oggi. E' rimasto nonostante la conferma di Conte che era in bilico. Si parlava di un suo addio ed è stato preso lo stesso". Pedullà ha poi aggiunto: "Il suo rapporto con Conte non è stato dei migliori, così come quello con Allegri e ora ci sono alcuni problemi. Non può essere De Bruyne il problema del Napoli, non è lui il principale problema ma è l'assenza di gioco il vero problema viste le soluzioni tattiche che non si trovano e gli infortuni".