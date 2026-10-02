Napoli Basket, domani la sfida con Reggio Emilia: Repesa Jr suona la carica: "Possiamo vincere"

Napoli Basket ospita Reggio Emilia dopo i successi in Serie A ed EuroCup

Nuovo appuntamento per il Napoli Basket, che domani affronta la UnaHotels Reggio Emilia nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. La sfida si disputerà all’Alcott Arena, con palla a due fissata alle 20:30. Gli azzurri arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo all’esordio sul campo di Roma e la vittoria ottenuta nel debutto in EuroCup contro il Bourg-en-Bresse.

Napoli Basketball-Reggio Emilia, Repesa: “Con la giusta energia possiamo vincere”

La formazione reggiana, allenata da Priftis, arriva invece dalla sconfitta in volata contro la Dolomiti Energia Trentino nella prima giornata. Napoli conosce già l’avversaria, affrontata durante la pre-season nel torneo di Udine. Due gli ex della partita: Lorenzo Uglietti, in azzurro dal 2020 al 2023, e Tomas Woldetensae, a Napoli nella stagione 2024/25. Arbitreranno l’incontro Grigioni, Borgo e Cassina.

Alla vigilia è intervenuto Dino Repesa, assistant coach del Napoli Basket: “Siamo consapevoli dell’importanza della gara, nonostante sia solo la seconda giornata. Vogliamo proseguire il momento positivo dopo le vittorie ottenute in Serie A ed in EuroCup. Conosciamo bene i nostri avversari, avendoli affrontati in pre-season, nel torneo di Udine. Reggio Emilia è una squadra a cui piace giocare a metà campo, dovremo essere intelligenti e consapevoli di dover imporre il nostro gioco. Possono metterci in difficoltà in una partita a ritmi bassi. Noi dovremo far affidamento su tutti i giocatori a nostra disposizione: veniamo da una partita davvero difficile e di alto livello contro il Bourg-en-Bresse. Non sarà facile, ma se riusciremo a mettere in campo il giusto livello di energia potremo vincere il match. Sono convinto che il nostro pubblico saprà sostenerci alla grande: il loro apporto potrà essere decisivo, come visto nella sfida di EuroCup di mercoledì”.