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Napoli Basket, sorteggiati i gironi di EuroCup: azzurri coi campioni in carica e un derby

Napoli Basket, sorteggiati i gironi di EuroCup: azzurri coi campioni in carica e un derby
Oggi alle 13:50Basket Napoli
di Pierpaolo Matrone
Definito il cammino europeo del Napoli Basket: nel girone anche la compagine italiana Trento e i campioni in carica del Bourg-en-Bresse.

Il Napoli Basket conosce il proprio percorso nella prossima EuroCup. Il sorteggio ha inserito gli azzurri nel girone C, insieme ai francesi del Bourg-en-Bresse, campioni in carica della competizione, ai turchi del Tofas Bursa, ai montenegrini del Buducnost, a Trento, ai lituani del Klaipeda, ai tedeschi del Chemnitz e ai polacchi dello Slask Wroclaw.

Un girone impegnativo per Napoli Basket

Si prospetta un cammino tutt'altro che semplice per il Napoli Basket, chiamato a conquistare uno dei primi quattro posti del girone per accedere ai quarti di finale. La fase a gironi prevede un calendario di 14 partite, con gare di andata e ritorno contro ciascuna avversaria, distribuite tra il martedì e il mercoledì nel corso della stagione.

Gruppo A - Le Mans, Hapoel Jerusalem, Burgos, Cedevita, Derthona Basket, Aris, Rostock, Riga
Gruppo B - Turk Telekom, Cluj, Tenerife, Reyer Venezia, Maxima Roma, Siaulai, London Lions, Skyliners
Gruppo C - JL Bourg, Tofas, Buducnost, Aquila Trento, Napoli Basket, Neptunas, Niners Chemnitz,
Slask
Gruppo D - Monaco, Bahcesehir, Manresa, Ulm, BC Roma Spqr, Lietkabelis, Paok, Balkan