Napoli Basket, sorteggiati i gironi di EuroCup: azzurri coi campioni in carica e un derby
Il Napoli Basket conosce il proprio percorso nella prossima EuroCup. Il sorteggio ha inserito gli azzurri nel girone C, insieme ai francesi del Bourg-en-Bresse, campioni in carica della competizione, ai turchi del Tofas Bursa, ai montenegrini del Buducnost, a Trento, ai lituani del Klaipeda, ai tedeschi del Chemnitz e ai polacchi dello Slask Wroclaw.
Un girone impegnativo per Napoli Basket
Si prospetta un cammino tutt'altro che semplice per il Napoli Basket, chiamato a conquistare uno dei primi quattro posti del girone per accedere ai quarti di finale. La fase a gironi prevede un calendario di 14 partite, con gare di andata e ritorno contro ciascuna avversaria, distribuite tra il martedì e il mercoledì nel corso della stagione.
Gruppo A - Le Mans, Hapoel Jerusalem, Burgos, Cedevita, Derthona Basket, Aris, Rostock, Riga
Gruppo B - Turk Telekom, Cluj, Tenerife, Reyer Venezia, Maxima Roma, Siaulai, London Lions, Skyliners
Gruppo C - JL Bourg, Tofas, Buducnost, Aquila Trento, Napoli Basket, Neptunas, Niners Chemnitz,
Slask
Gruppo D - Monaco, Bahcesehir, Manresa, Ulm, BC Roma Spqr, Lietkabelis, Paok, Balkan
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro