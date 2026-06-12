Prima pagina Altre di A, Tuttosport: "Carnevali rifà la Juve. Offerte Usa per il Torino"

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La prima pagina di Tuttosport oggi in edicola è dedicata alla Juventus e alle possibili novità dirigenziali che potrebbero segnare una svolta per il futuro del club bianconero. Il titolo principale, "Carnevali rifà la Juve", sottolinea il ruolo centrale che Giovanni Carnevali potrebbe assumere nel processo di riorganizzazione della società. L'esperienza maturata negli anni al Sassuolo lo rende una figura particolarmente apprezzata, considerata in grado di contribuire alla definizione delle strategie sportive e manageriali del nuovo corso juventino.

Torino, interessi dagli Stati Uniti

Nella parte alta della prima pagina trova spazio anche il Torino e le possibili evoluzioni sul fronte societario. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, sarebbero arrivate tre manifestazioni di interesse dagli Stati Uniti nei confronti del club granata. Si tratta di uno scenario che alimenta le indiscrezioni sul futuro della società e sulle eventuali opportunità di investimento provenienti dall'estero. Al momento non emergono dettagli definitivi sugli sviluppi della vicenda, ma il tema continua a essere seguito con grande attenzione dagli osservatori e dagli stessi tifosi granata, curiosi di capire quali possano essere le prospettive per il futuro del club.