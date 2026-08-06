Ufficiale
Dopo l'addio al Liverpool Salah riparte dalla Turchia: arriva l'annuncio
TuttoNapoli.net
Mohamed Salah è un nuovo calciatore del Trabzonspor. Dopo le visite mediche e la firma di ieri, oggi è arrivata l'ufficialità.
È ufficiale una delle operazione di calciomercato più sorprendenti dell'estate 2026, e più in generale delle ultime sessioni: Mohamed Salah è un nuovo giocatore del Trabzonspor. L'arrivo del "Faraone" a Trebisonda, nelle scorse, aveva già scatenato l'entusiasmo dei tifosi turchi, che hanno accolto l'egiziano in modo trionfale: migliaia di persone, fumogeni, cori e un'atmosfera da grande evento per celebrare uno dei campioni più amati del calcio mondiale.
L'annuncio social del Trabzonspor
Adesso, come detto, è arrivato anche l'annuncio ufficiale dello stesso Trabzonspor, che su X ha condiviso anche le immagini della firma del classe '92 che dunque indosserà la nuova maglia per i prossimi due anni.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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