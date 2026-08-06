Ufficiale Dopo l'addio al Liverpool Salah riparte dalla Turchia: arriva l'annuncio

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Mohamed Salah è un nuovo calciatore del Trabzonspor. Dopo le visite mediche e la firma di ieri, oggi è arrivata l'ufficialità.