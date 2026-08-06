Juan Jesus torna in Serie A? L'ex azzurro è stato proposto a un club
Il futuro di Juan Jesus potrebbe essere ancora in Serie A. Dopo la conclusione della sua esperienza con il Napoli, terminata con la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, il difensore brasiliano è alla ricerca di una nuova squadra. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno in azzurro per sopperire all'emergenza nel reparto arretrato, ipotesi che però non ha mai trovato conferme concrete.
L'Udinese valuta il profilo di Juan Jesus
Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, Juan Jesus è stato proposto all'Udinese, club che è alla ricerca di un difensore centrale con esperienza per completare il reparto a disposizione di Kosta Runjaic. Il brasiliano, classe 1991, rappresenta un profilo che potrebbe garantire affidabilità e leadership, caratteristiche che la società friulana starebbe valutando con attenzione in vista della nuova stagione.
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