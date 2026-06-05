Prima pagina Ambizioni Napoli, Corriere dello Sport: "ADL punta campionato e Champions"

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“Napoli senza limiti” è il titolo che apre la prima pagina del Corriere dello Sport, dedicata alle ambizioni del club azzurro in vista della prossima stagione. Al centro del progetto c’è Aurelio De Laurentiis, deciso a rilanciare le aspettative della società partenopea non solo in campionato, ma anche sul palcoscenico europeo. Secondo il quotidiano, il presidente del Napoli guarda con fiducia ai prossimi obiettivi, puntando a una squadra in grado di competere ai massimi livelli sia in Serie A sia in Champions League.

Juve, Sorloth o un nuovo assalto a Kolo Muani

Spazio anche alla Juventus, impegnata a ridisegnare il proprio attacco dopo il probabile addio di Dusan Vlahovic. Il Corriere dello Sport riferisce che i bianconeri starebbero valutando due piste principali per rinforzare il reparto offensivo: Alexander Sorloth e un nuovo tentativo per Randal Kolo Muani. Sul fronte allenatori, infine, trova spazio la situazione di Vincenzo Italiano, indicato come sempre più vicino al Besiktas. Il tecnico, protagonista di una stagione positiva, sarebbe pronto a intraprendere una nuova esperienza professionale in Turchia, con il club di Istanbul che punta su di lui per avviare un nuovo ciclo.