Aumenta la concorrenza per Ambrosino: il Modena fa un colpaccio a sorpresa

vedi letture

Il Modena è vicino all'ingaggio di Andrea Belotti, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Cagliari. L'arrivo del Gallo aumenterà la concorrenza.

Aumenta la concorrenza in attacco per Giuseppe Ambrosino al Modena. Il club gialloblù è infatti pronto a piazzare un colpo importante attingendo dal mercato degli svincolati: secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, è in dirittura d'arrivo l'ingaggio di Andrea Belotti. Il centravanti classe 1993 è rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza al Cagliari e adesso si prepara a ripartire dal Modena, aggiungendo esperienza e peso al reparto offensivo.

Belotti-Modena in dirittura d'arrivo

Belotti avrebbe dovuto inizialmente proseguire la propria avventura in Sardegna. A inizio luglio era stato infatti raggiunto un accordo per il rinnovo con il Cagliari, ma l'esito negativo delle visite mediche aveva fatto saltare l'operazione. Adesso per il Gallo si prospetta una nuova esperienza con la maglia del Modena. Il suo arrivo rappresenterebbe inevitabilmente un concorrente in più per Ambrosino, chiamato a ritagliarsi il proprio spazio nelle gerarchie offensive della squadra gialloblù.