Pellegatti-Allegri, ippica e risate pre conferenza: “Ho giocato quel cavallo pensando fosse tuo…”

Pellegatti-Allegri, ippica e risate pre conferenza: “Ho giocato quel cavallo pensando fosse tuo…”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:10Brevi
di Arturo Minervini

Siparietto divertente nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo Glimt. Protagonisti Massimiliano Allegri e il giornalista Carlo Pellegatti, accomunati dalla grande passione per l'ippica. Pellegatti ha raccontato al tecnico azzurro di aver scommesso su uno dei suoi cavalli, ignorando però che fosse già stato venduto.

Napoli-Bodo Glimt, Allegri e Pellegatti protagonisti di un siparietto in conferenza stampa

Un episodio curioso che ha scatenato le risate dei presenti in sala stampa, regalando un momento di leggerezza alla vigilia dell'impegno di Champions League.