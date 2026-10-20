Pellegatti-Allegri, ippica e risate pre conferenza: “Ho giocato quel cavallo pensando fosse tuo…”
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Siparietto divertente nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bodo Glimt. Protagonisti Massimiliano Allegri e il giornalista Carlo Pellegatti, accomunati dalla grande passione per l'ippica. Pellegatti ha raccontato al tecnico azzurro di aver scommesso su uno dei suoi cavalli, ignorando però che fosse già stato venduto.
Napoli-Bodo Glimt, Allegri e Pellegatti protagonisti di un siparietto in conferenza stampa
Un episodio curioso che ha scatenato le risate dei presenti in sala stampa, regalando un momento di leggerezza alla vigilia dell'impegno di Champions League.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Copertina TuttonapoliBasta difendere Allegri: non esiste mercato o età media per giustificare un Napoli da metà classifica di Antonio Gaito
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