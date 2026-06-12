Bari, altra rivoluzione: il nuovo dg può essere Marino. Ed il ds un altro ex Napoli

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Nuovo Bari 2026-2027, si prepara una rivoluzione con nuovo direttore generale e direttore sportivo

Il Bari si prepara ad un'altra rivoluzione societaria dopo la retrocessione in C. Il club dei De Laurentiis cerca un direttore generale, con lui arriverebbe pure un direttore sportivo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di TeleBari "tra i nomi presi in considerazione in pole position ci sarebbe quello di Pierpaolo Marino, artefice della rinascita del Napoli sotto la gestione della famiglia De Laurentiis. Dialogo in corso tra le parti".

Più defilato, invece, ci sarebbe il profilo di Angelozzi. Per quanto riguarda il ds ci sono stati sondaggi con Vaira e Meluso. Il primo era opzione più legata al ripescaggio in B. Avanzerebbe invece Meluso, già ds con i De Laurentiis a Napoli, seppur nello sfortunato anno del decimo posto e con i tre allenatori dopo il terzo Scudetto.