Clamoroso Mourinho, accordo a un passo con il Real Madrid

vedi letture

L’allenatore portoghese rappresenterebbe una soluzione di esperienza per il club spagnolo alla ricerca di una guida in grado di garantire stabilità

Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid sarebbe a un passo, con i contatti tra le parti entrati in una fase decisiva. L’allenatore portoghese, già protagonista al Santiago Bernabéu tra il 2010 e il 2013, rappresenterebbe una soluzione di esperienza per il club spagnolo, alla ricerca di una guida in grado di garantire stabilità dopo alcune recenti delusioni in campo europeo e nazionale.

L’allenatore portoghese rappresenterebbe una soluzione di esperienza per il club spagnolo alla ricerca di una guida in grado di garantire stabilità dopo alcune recenti delusioni in campo europeo e nazionale. La dirigenza del Real Madrid starebbe valutando profili con forte capacità gestionale dello spogliatoio, orientandosi verso un tecnico in grado di unire risultati immediati e programmazione.

In questo contesto il nome di Mourinho avrebbe ripreso quota nelle ultime settimane grazie alla sua conoscenza dell’ambiente e alla sua mentalità vincente. Per José Mourinho si tratterebbe di un possibile ritorno clamoroso dopo oltre un decennio mentre per il club blanco si aprirebbe la possibilità di riaffidarsi a un allenatore-gestore capace di guidare una fase di transizione.