Clamoroso Mourinho, accordo a un passo con il Real Madrid
Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid sarebbe a un passo, con i contatti tra le parti entrati in una fase decisiva. L’allenatore portoghese, già protagonista al Santiago Bernabéu tra il 2010 e il 2013, rappresenterebbe una soluzione di esperienza per il club spagnolo, alla ricerca di una guida in grado di garantire stabilità dopo alcune recenti delusioni in campo europeo e nazionale.
L’allenatore portoghese rappresenterebbe una soluzione di esperienza per il club spagnolo alla ricerca di una guida in grado di garantire stabilità dopo alcune recenti delusioni in campo europeo e nazionale. La dirigenza del Real Madrid starebbe valutando profili con forte capacità gestionale dello spogliatoio, orientandosi verso un tecnico in grado di unire risultati immediati e programmazione.
In questo contesto il nome di Mourinho avrebbe ripreso quota nelle ultime settimane grazie alla sua conoscenza dell’ambiente e alla sua mentalità vincente. Per José Mourinho si tratterebbe di un possibile ritorno clamoroso dopo oltre un decennio mentre per il club blanco si aprirebbe la possibilità di riaffidarsi a un allenatore-gestore capace di guidare una fase di transizione.
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