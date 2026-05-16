Prima pagina Il Napoli a Pisa, Corriere dello Sport-Stadio: "Conte mai terzo in Serie A"

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II Corriere dello Sport apre la sua prima pagina di sabato con un titolo netto e perentorio: "Bernardo ha scelto". Dopo nove anni e 76 gol con il Manchester City, Bernardo Silva lascia i Citizens e la Juventus avanza con convinzione. Il club di Elkann ci crede davvero, con Spalletti che lo identifica come il trequartista ideale per completare la rosa. Il portoghese ha detto no alle offerte arabe e della Major League Soccer e ha messo una sola condizione sul tavolo: la Champions League.

La concorrenza del Barcellona resta reale, ma adesso tocca al campo parlare: sei punti nelle ultime due giornate contro Genoa e Cagliari per centrare l'Europa delle grandi e sbloccare definitivamente la trattativa. "Napoli, Conte mai terzo in Serie A" si legge di spalla con riferimento agli azzurri.