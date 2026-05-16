Prima pagina Pressione sul Milan, Gazzetta dello Sport: "Faremo i diavoli!"

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Il Milan si prepara a una gara chiave contro il Genoa con Massimiliano Allegri al centro delle attenzioni. Intanto, a Londra si decide il futuro societario tra contestazioni e possibili addii. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Massimiliano Allegri vive giorni decisivi per il futuro del Milan e della corsa alla Champions League. La sfida contro il Genoa viene considerata una vera finale, fondamentale per mantenere vive le ambizioni europee dei rossoneri.

Alex Del Piero elogia il talento di Kenan Yildiz e analizza la corsa Champions. Secondo l’ex capitano bianconero, Juventus e Roma hanno oggi qualcosa in più nella volata finale. Del Piero ha poi commentato anche la lotta per un posto in Champions League, indicando Juventus e Roma come le squadre con maggiore slancio in questa fase finale della stagione. Un giudizio che alimenta ulteriormente il duello per l’Europa nelle ultime giornate di campionato.