Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Chelsea e City si sfidano in finale di FA Cup

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In questo sabato 16 maggio non mancano gli eventi calcistici. Si giocano i playout di Serie C, oltre che la Supercoppa di categoria tra Vicenza e Benevento.

In questo sabato 16 maggio non mancano gli eventi calcistici. Si giocano i playout di Serie C, oltre che la Supercoppa di categoria tra Vicenza e Benevento. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali, tra cui spicca la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 16 MAGGIO

11.00 Milan-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Sassuolo-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.00 Lecce-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Monza-Parma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Roma-Genoa (Serie A femminile) - DAZN

16.00 Chelsea-Manchester City (Finale FA Cup) - NOVE, DAZN, HBO MAX e DISCOVERY+

16.30 Porto-Santa Clara (Campionato portoghese) - DAZN

18.00 Inter-Como (Serie A femminile) - DAZN

20.00 Playoff Serie B - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Vicenza-Benevento (Supercoppa Serie C) - RAI SPORT,SKY SPORT e NOW

20.30 Torres-Bra (Playout Serie C) - SKY SPORT e NOW

21.30 Estoril-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

21.30 Sporting-Gil Vicente (Campionato portoghese) - DAZN

22.30 Montreal Impact-Chicago Fire (MLS) - APPLE TV