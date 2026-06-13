Calcio in Tv, le gare di oggi: a mezzanotte Brasile-Marocco

Calcio in Tv, le gare di oggi: a mezzanotte Brasile-MaroccoTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Mondiali 2026 oggi in tv: Brasile di Ancelotti e Scozia di McTominay in campo.

Terza giornata dei Mondiali 2026. Stasera alle 21 andrà in scena la sfida tra Qatar e Svizzera, in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. A mezzanotte, poi, toccherà al Brasile di Ancelotti contro il Marocco, in questo caso la diretta sarà in chiaro anche sulla Rai. Alle 3 di notte tocca alla Scozia di Scott McTominay, che fa il suo esordio contro Haiti. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 13 GIUGNO

21.00 Qatar-Svizzera (Mondiali) - DAZN

DOMENICA 14 GIUGNO

00.00 Brasile-Marocco (Mondiali) - DAZN e RAI 1

03.00 Haiti-Scozia (Mondiali) - DAZN

06.00 Australia-Turchia (Mondiali) - DAZN