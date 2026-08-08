Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 21 c'è Napoli-Celta Vigo

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Calcio in TV oggi: Napoli-Celta, Juventus-Inter e Chelsea-Milan, tutti gli orari.

Una giornata ricchissima di calcio in TV, con numerose amichevoli internazionali e gare ufficiali trasmesse in diretta. Il programma parte alle 13.00 con Juventus-Inter, mentre alle 14.00 spazio a Chelsea-Milan. Nel pomeriggio scenderanno in campo anche Roma e Atalanta, rispettivamente contro Brighton e Schalke 04. Grande attenzione in serata per Napoli-Celta, amichevole in programma alle 21.00 e visibile in pay-per-view su DAZN, Sky Sport, NOW Tv e OneFootball. Di seguito il programma completo delle partite in TV.

SABATO 8 AGOSTO

13.00 Juventus-Inter (Amichevole) - DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky),SKY SPORT UNO, NOW, INTER TV, JUVENTUS TV e ONEFOOTBALL

13.30 St. Pauli-Greuther Furth (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.00 Chelsea-Milan (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e NOW, differita su NOVE (ore 21.30)

15.00 Bayer Leverkusen-Siviglia (Amichevole) - ONEFOOTBALL

16.00 Brighton-Roma (Amichevole) - DAZN

16.00 Burnley-Notts County (Carabao Cup) - COMO TV

16.00 Leicester-Northampton (Carabao Cup) - COMO TV

16.00 Sheffield Wednesday-Bolton (Carabao Cup) - COMO TV

16.00 West Ham-Portsmouth (Carabao Cup) - COMO TV

17.00 Schalke 04-Atalanta (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

17.00 Stoccarda-Everton (Amichevole) - ONEFOOTBALL

18.30 Brest-Venezia (Amichevole) - DAZN

20.00 Udinese-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW

20.00 PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) - COMO TV

20.00 Fiorentina Women-Manchester City Women (Amichevole) - DAZN

20.30 Genoa-Deportivo La Coruna (Amichevole) - DAZN

20.30 Avellino-Torino (Amichevole) - SPORTITALIA

20.45 Cagliari-Nizza (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 St. Truiden-Lommel (Campionato belga) - DAZN

21.00 Napoli-Celta (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT (canale 251), NOWe ONEFOOTBALL

21.00 Barcellona-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW

21.30 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

22.00 Udinese-Barcellona (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW

22.00 Tigre-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

22.30 New England Revolution-Houston Dynamo (MLS) - APPLE TV