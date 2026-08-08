Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 21 c'è Napoli-Celta Vigo
Una giornata ricchissima di calcio in TV, con numerose amichevoli internazionali e gare ufficiali trasmesse in diretta. Il programma parte alle 13.00 con Juventus-Inter, mentre alle 14.00 spazio a Chelsea-Milan. Nel pomeriggio scenderanno in campo anche Roma e Atalanta, rispettivamente contro Brighton e Schalke 04. Grande attenzione in serata per Napoli-Celta, amichevole in programma alle 21.00 e visibile in pay-per-view su DAZN, Sky Sport, NOW Tv e OneFootball. Di seguito il programma completo delle partite in TV.
SABATO 8 AGOSTO
13.00 Juventus-Inter (Amichevole) - DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky),SKY SPORT UNO, NOW, INTER TV, JUVENTUS TV e ONEFOOTBALL
13.30 St. Pauli-Greuther Furth (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
14.00 Chelsea-Milan (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e NOW, differita su NOVE (ore 21.30)
15.00 Bayer Leverkusen-Siviglia (Amichevole) - ONEFOOTBALL
16.00 Brighton-Roma (Amichevole) - DAZN
16.00 Burnley-Notts County (Carabao Cup) - COMO TV
16.00 Leicester-Northampton (Carabao Cup) - COMO TV
16.00 Sheffield Wednesday-Bolton (Carabao Cup) - COMO TV
16.00 West Ham-Portsmouth (Carabao Cup) - COMO TV
17.00 Schalke 04-Atalanta (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17.00 Stoccarda-Everton (Amichevole) - ONEFOOTBALL
18.30 Brest-Venezia (Amichevole) - DAZN
20.00 Udinese-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW
20.00 PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) - COMO TV
20.00 Fiorentina Women-Manchester City Women (Amichevole) - DAZN
20.30 Genoa-Deportivo La Coruna (Amichevole) - DAZN
20.30 Avellino-Torino (Amichevole) - SPORTITALIA
20.45 Cagliari-Nizza (Amichevole) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 St. Truiden-Lommel (Campionato belga) - DAZN
21.00 Napoli-Celta (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT (canale 251), NOWe ONEFOOTBALL
21.00 Barcellona-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW
21.30 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
22.00 Udinese-Barcellona (Friuli Venezia Giulia Cup) - SKY SPORT UNO e NOW
22.00 Tigre-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
22.30 New England Revolution-Houston Dynamo (MLS) - APPLE TV
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